İstanbul'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

08.05.2026 10:29
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu metrobüste hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

