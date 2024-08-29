İstanbul'da Metroda Çocuğa Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika
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İstanbul'da Metroda Çocuğa Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyada Tepki Topladı

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İstanbul'da metroda saç tokası satan yabancı uyruklu bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

29.08.2024 18:19
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(İSTANBUL)- İstanbul'da metroda saç tokası satan yabancı uyruklu bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olay 22 Ağustos günü akşam saatlerinde Yenikapı - Hacıosman metrosunda yaşandı. Metroda toka satan yabancı uyruklu bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın öncesi yer almazken şiddet uygulayan bir kişinin çocuğa saldırısı yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yükselen tepkiler sonrası önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Çocuğa saldıran şüpheli bir süre sonra gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya açıklamasında "Sosyal medyada yer alan ve metroda 'yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan' şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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