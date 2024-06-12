İstanbul'da Motosikletle Ambulansın Önünü Kesmeye Çalışan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Motosikletle Ambulansın Önünü Kesmeye Çalışan Şüpheliler Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımını alıntılayarak, şüphelilerin trafikte geçiş üstünlüğü olan ve can taşıyan ambulansları engellemeye çalışan kişiler olduğunu belirtti. Şüpheliler adalete teslim edilecek.

12.06.2024 11:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Kaynak: AA

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