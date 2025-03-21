İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı - Son Dakika
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İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı.

21.03.2025 15:24
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nevruz programı gerçekleştireceklerini belirtmişti. Bugün İstanbul'da düzenlenen programda Nevruz ateşini Erdoğan yaktı.

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Adriyatik'ten Çin'e geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Bu yıl kutlamaların adreslerinden biri de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi oldu. 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı.

İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

NEVRUZ NEDİR?

Türk dünyasında zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın baharla başlayan canlanması ve yeni bir başlangıcın simgesi olan Nevruz kutlaması, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan renkli ritüellerle sürüyor. Nevruz ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma ve coşkuyla kutlanırsa o yılın o kadar bolluk ve bereketle geçeceğine inanılıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan gibi ülkelerde 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndaki ritüeller, bölgesel değişiklik gösterse de kuşaktan kuşağa aktarılıyor, her yıl törenlerde uygulanarak yaşatılıyor.

İstanbul\'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

İstanbul, 21 Mart, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Mehmet Tunc:
    Ateşiniz Bol Olsun İnşalaah Cumhurbaşkanım.... 1705 125 Yanıtla
    Serdar Er:
    annemin de bol olsun 1 2
  • Rook:
    ömrün uzun olsun reisim,başkumandan şimdikiler anlamıyor ama zamanı gelince tarih isminizden övgüyle bahsedecek 120 1565 Yanıtla
    Erol:
    Gerçek tarih bunları vatan haini olarak yazacak 5 2
  • fmpsd69v55:
    ateşin bol olsun 1426 145 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    Bilal aldı doları 36 dan sattı 42 den atlayın zıplayın bakalım 811 64 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İnşaAllah 2 daha atlarsın sonra güle güle (EMEKLİ) 635 95 Yanıtla
  • 145353:
    özgür özelle el ele tutuşup atlasaydılar, malum özel imamı sattı 47 655 Yanıtla
  • 032725:
    Ateş yakmaya gerek yoktu,ülkeyi zaten ateşe attın.Dolar aldı başını gitti,yurttaş mutsuz, huzursuz sen showa devam et. 582 29 Yanıtla
  • netlog321:
    bir zamanlar At üstünden attı,ateşde red eder bu zalimi 481 22 Yanıtla
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