İstanbul'da Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci ara tatilin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Tatilin sona ermesiyle birlikte kentteki toplam 2 milyon 563 bin 803 öğrenci sabah saatlerinde okullarına geldi.

Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu'nda da öğrenciler çalan ilk zilin ardından heyecanla sınıflarına girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 26 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.