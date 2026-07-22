İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları

İstanbul\'da Olumsuz Hava Koşulları
22.07.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı, sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından özellikle kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini gösteremeye başladı. İstanbul'un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı 20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı
Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere’den havalandı Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı
Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 20:34:32. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.