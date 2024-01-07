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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal - Son Dakika
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları AŞ'nin Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Kabataş seferleri iptal edildi. Maltepe-Adalar seferleri ile Beşiktaş-Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskelelerine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
07.01.2024 - 13:33,
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde, Şehir Hatları AŞ'nin Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda- Kabataş seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesinin ardından Maltepe-Adalar seferlerinin yanı sıra Beşiktaş- Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskeleleri uğramasının, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal - Son Dakika
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