İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden tutuklanmaları talep edilen 10'una ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerin terör örgütüyle bağlantıları ve faaliyetleri detaylı bir şekilde açıklandı.

17.05.2024 18:49
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden tutuklanmaları talep edilen 10'una ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın siyasi alan yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, 10 şüphelinin terör örgütü PKK ile irtibatına ilişkin tespitler yer aldı.

Yazıda, terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi alan yapılanmasında faaliyette bulundukları değerlendirilen şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin "Değer ailesi" olarak adlandırdıkları ailelerini ziyaret ediyor olabileceklerine dair haklarında istihbari bilgi elde edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin, 20 Eylül 2022'de Yavuz Genç isimli kişiyi aracının hacizli olduğunun anlaşılması üzerine durdurduğu, Genç'in aracını yakıp polis memurlarına saldırdığı, ekipler tarafından silahla etkisiz hale getirilen Genç'in hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan yazıda, gözaltına alınan şüphelilerden Alamettin Demir'in konuyla ilgili yanlış haberler yaptığı, kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ve görüşmelerinin incelenmesi sonucu suç unsuru içeren 88 görüşme tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, şüphelilerden Çetin Demir'in suç unsuru içeren 61 görüşmesinin tespit edildiği, cep telefonu incelemesinde, DEM Parti Bağcılar ilçe binasında gerçekleştirilen etkinlikte duvarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğunun belirlendiği bilgisi verildi.

Şüpheli Çetin'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığına ilişkin asılsız iddialarla ilgili uluslararası kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklere katıldığı ifade edilen yazıda, şüpheli Enes Ayaz'ın ise örgütün kırsal alanına eleman kazandırma faaliyeti yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, şüphelilerden İbrahim Elban'a ait dijital materyal incelemesinde, "HDP Eyüp İlçe Dayanışma" isimli WhatsApp grubunda örgüt elebaşı Öcalan ve örgütün sözde kurucularından Sakine Cansız, Mazlum Doğan, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in fotoğraflarının asılı olduğu etkinliğe ait görseller ile örgüt adına gerçekleştirilen eylemlere çağrılarla ilgili yazışmaların bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Yaşar Gökdemir'in ise örgütün sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesinde "Halk Mahkemeleri" olarak bilinen yapı kapsamında, parti çatısı altında yasal görünüm kazandırılmaya çalışılan sözde Halk Komisyonu'nda aralarında alacak-verecek veya farklı anlaşmazlıklar bulunan tarafları bir araya getirdiği ve yargı merci gibi davrandığı belirtilen yazıda, Gökdemir'in taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik sözde kararlar vermeye çalıştığı kaydedildi.

Sevk yazısında, diğer şüphelilerin de terör örgütüyle bağlantılarına yer verilirken, 10 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talep edildi.

Şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika

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