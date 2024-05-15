İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

15.05.2024 09:31
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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