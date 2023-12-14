İstanbul\'da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli belirlendi. Tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL