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İstanbul'da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 10:33,
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İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli belirlendi. Tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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