İstanbul'da Plastik Endüstrisi Fuarı

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İSTANBUL, 6 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na katılan 67 Çinli plastik makine ve yeni malzeme ihracatçısı en son ürünlerini sergileyip iş fırsatları kovalıyor.

Çarşamba günü Avrupa yakasında başlayan ve dört gün sürecek uluslararası fuarda Çinli şirketler, plastik makine ve ekipmanları, kimyasal ve hammaddeler, makine destekli endüstriler, kalıplar, hidrolik ve pnömatik sistemleri ve ısıtma kontrol sistemlerinin aralarında bulunduğu çok geniş bir yelpazede ürünlerini sergiliyor.

Merkezi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan önde gelen bir kalıp imalat şirketinin pazarlama yöneticisi Will Lin, şirketinin bu fuar aracılığıyla işbirliğini güçlendirme ve yeni iş fırsatları arama konusunda kararlı olduğunu belirterek Türkiye'nin güçlü bir pazar konumuna sahip kilit önemde bir sanayi merkezi olarak stratejik rol oynadığını vurguladı.

Fuar kapsamında düzenlenecek Çin-Türkiye Plastik Endüstrisi B2B (işletmeden işletmeye) Konferansı'nda bir araya gelecek girişimciler, fikir alışverişinde bulunup sektör deneyimlerini paylaşacak.

Türk Plastik Sanayicileri Birliği Başkanı Yavuz Eroğlu, iki tarafın sektör liderleri arasında yapılacak görüşmelerin, Türkiye'nin plastik sektöründe makine ve ekipman imalatında bölgesel merkez olarak konumlanması üzerine odaklanacağını söyledi.

Türkiye'de türünün en büyüğü, Avrupa'da ise plastik sektöründeki en önemli etkinliklerden biri olan fuara 45 ülkeden yaklaşık 1.500 şirket katılıyor. Fuar bu yıl Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ile işbirliği içinde Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenleniyor.