İstanbul\'da polis ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması yapıldı

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İstanbul'da polis ekiplerince kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçlarda arama gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin üstünü aradı, sürücülerin belgeleri ile yolcuların kimlik kontrolünü yaptı.

Beyoğlu'nda da şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulama boyunca polis helikopteriyle denetim noktaları kontrol edildi.