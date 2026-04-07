Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi, Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet mensupları, şehit aileleriyle görüşerek acılarını paylaştı. Selami Yıldız törende, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Etkinlikler kapsamında Eyüpsultan Camisi'nde de öğle vakti mevlit programı düzenlendi, şehitler için dua edildi.
Namazın ardından camiye gelenlere lokum ve lokma ikramı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'Polis Haftası' kapsamında şehitler anıldı - Son Dakika
