İstanbul'da Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yaşayan H.S'nin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle 473 bin lira dolandırıldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayının şüphelisi Mikail C'yi yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

01.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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İstanbul'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de yaşayan H.S'nin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle verilen banka hesabına 473 bin lira gönderdiğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayının şüphelisi Mikail C'yi yakaladı.

Yapılan incelemede, şüphelinin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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