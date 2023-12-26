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İstanbul'da PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı.

26.12.2023 - 09:46,
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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerde fotoğrafı tespit edilen ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olarak faaliyetlerde bulunan 17 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Silivri'de toplamda 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul\'da PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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