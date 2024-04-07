İstanbul\'da Ramazan Bayramı öncesi Eminönü\'nde hareketlilik yaşandı

Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul'un turistik mekanlarının yer aldığı Eminönü'nde, alışveriş yapanlar nedeniyle hareketlilik yaşandı.
Kent genelindeki trafik ve insan yoğunluğu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle önceki dönemlere göre oldukça azaldı.
Eminönü'ne gelen bazı vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.
Tarihi Yarımada'da kuruyemiş ve lokum satan bir iş yerinde çalışan Murat Özen, bu yıl bayram yoğunluğunun az olduğunu söyledi.
Tatilcilerin şehir dışına çıkması nedeniyle istenilen yoğunluğun olmadığını dile getiren Özen, "Şu anda lokumu 120 liraya satıyoruz. Zaten fabrikadan 100 liraya alıyoruz. Gelenler en çok meyveli lokumları tercih ediyorlar." dedi.
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