İstanbul'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

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İstanbul'da iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Ekim'de Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.

Operasyonda, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin, "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.