İstanbul\'da Rüşvet Operasyonu: 47 Gözaltı

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İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi'nde görevli G. Ş., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var. Balıkesir Edremit'teki yazlığında gözaltına alınan Akbolat İstanbul'a getirilirken, gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi'nde görevli avukat G.Ş., sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.