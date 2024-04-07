İstanbul'da, aralarında polislerin de bulunduğu "rüşvet-tehdit-irtikap" suçları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta, A.M'den emniyette çok sayıda doyası olduğu ve bu dosyaların kapatılması için 50 bin dolar istendiği ve 21 Mart'ta ise A.A'dan 2 bin dolar alındığını belirledi.
Ekipler, saha çalışmaları neticesinde, mağdurlarla irtibat kurduğu ve korkutarak para istediği anlaşılan H.S. ve H.K. ile olaya dahil olduğu tespit edilen polis memurları O.A., M.K., H.Ç. ve E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden H.S. ve H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ve E.K. hakkında adli kontrol şartları uygulandı, O.A. ve M.K. serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
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