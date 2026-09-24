İstanbul\'da sabah bulutlar Marmara Denizi üzerinde sıra dağları andırdı

İstanbul'da sabah bulutlar Marmara Denizi üzerinde sıra dağları andırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah Marmara Denizi üzerinde denize yaklaşan bulutlar sıra dağları andırarak görsel şölen oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla vuran güneş ışıkları, denizle gökyüzünün birleştiği noktada havadan görüntülenen manzarayı oluşturdu.
İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlar Marmara Denizi'nin üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Marmara Denizi üzerinde sabah saatlerinde bazı bulutlar denize yaklaştı. Sıra dağları andıran bulutlar, görsel şölen oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları vurdu. Deniz ve gökyüzünün birleştiği noktada oluşan manzara, havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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