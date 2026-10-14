İstanbul\'da sabah sağanağı etkisini artırdı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

İstanbul'da sabah sağanağı etkisini artırdı, sürücüler trafikte güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentin birçok ilçesinde şiddetini artırdı. Şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kaynak: DHA
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