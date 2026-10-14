İstanbul'da sabah sağanağı etkisini artırdı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi - Son Dakika
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İstanbul'da sabah sağanağı etkisini artırdı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

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İstanbul\'da sabah sağanağı etkisini artırdı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentin birçok ilçesinde şiddetini artırdı. Şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağışın ardından sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA
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