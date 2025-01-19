İstanbul\'da Sabah Sis Manzaraları

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TARİHİ Yarımada ve Üsküdar Sahili'nde sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman azalırken, İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da kent genelinde gece saatlerinde yer yer etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de bazı ilçeler ve Tarihi Yarımada'da etkili olmAya devam etti. Sis ve pus nedeniyle İstanbul Boğazı'nın bir bölümünde görüş mesafesi düştü. Galata Kulesi sis nedeniyle gözden kayboldu. Üsküdar Sahili'ndeki bazı vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için uzun süre fotoğraf çekti.