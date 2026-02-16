İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

16.02.2026 09:00
İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı.

Kentte, bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt Küçükçekmece arasında, Edirne istikametinde de Bahçeşehir mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Yenibosna, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 56 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

