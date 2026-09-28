İstanbul\'da sağanak alt geçidi su bastı, Fatih\'te çöken yolda araçlar kurtarıldı

İstanbul'da sağanak alt geçidi su bastı, Fatih'te çöken yolda araçlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da gece süren sağanakta Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, ekipler tahliye çalışması başlattı ve alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Fatih Mutaflar Caddesi'nde çöken yola düşen araçlar çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanağın ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Fatih'te ise daha önce çalışma yapılan yol, yağış sonrası çöktü. Çukura giren araçlar, çevredekilerin müdahalesi ile çıkarıldı.
İstanbul'da sağanak gece de sürdü. Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.
ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ
Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
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