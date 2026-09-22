İstanbul\'da sağanak Taksim\'de etkisini artırdı, hazırlıksızlar şemsiyeyle korundu

İstanbul'da sağanak Taksim'de etkisini artırdı, hazırlıksızlar şemsiyeyle korunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
TAKSİM Meydanı'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağışa hazırlıksız yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?