Akom'dan Yağış Uyarısı: Önümüzdeki 3 Saat Etkili Olması Bekleniyor

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak geçişlerinin, ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı yönünde değerlendirmede bulundu. Yağışların yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceği öngörüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

AKOM'un değerlendirmesine göre, önümüzdeki 3 saat boyunca gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların yerelde kısa sureli (20-30dk) ve kuvvetli (10-15kg) olabileceği değerlendiriliyor.