İstanbul\'da Sağlık Denetimleri Artıyor

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptıklarını, bu denetimlerden birinin de şu anda gündemde olan yoğun bakımlar üzerine olduğunu bildirdi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte tüm sağlık hizmetlerinin özel-kamu ayrımı yapılmadan beraber verildiğini söyledi.

İstanbul'un sağlık sisteminin, Türkiye'de sağlıkta dönüşümden sonra tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Güner, pandemi döneminde İstanbul'daki sağlık sisteminin bunu herkese kanıtladığını ifade etti.

Güner, İstanbul'da sağlık hizmetinin devamlılığını ve kalitesini yüksek tutmak için denetimler yaptıklarını vurgulayarak, "İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına olağan ile olağan dışı denetimlerimiz var. Olağan denetimlerimiz daha çok ruhsat esaslı, mevcut kaliteyi, fiziki ortamı, personel durumunu yakından takip etmek için yaptığımız denetimler. Bir de burada kaliteyi baltalayacak, mevcut bizim sunduğumuz hizmeti aşağı doğru çekecek olan uygulamalara yönelik habersiz yaptığımız denetimler var." ifadelerini kullandı.

Özel sağlık kuruluşlarına yaptıkları denetimlere çok büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Güner, "İstanbul'da, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, müdürlüğü zamanında başlattı. Bizim de takip ettiğimiz, üst düzey sağlık hizmetinin devamlılığı için bu denetimler çok önemli. Biz İstanbul'da kamu-özel ayrımı olmaksızın, ister sağlık turizminden gelsin, ister vatandaşımız hastalığından sağlık hizmeti alsın, bunun üst düzey bir seviyede ve devamlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Denetimleri çok sert ve çok emin adımlarla yapıyoruz"

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2024'te yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yaptık. Bu denetimlerimizin biri de şu anda da gündemde olan yoğun bakımlar üzerine. Bu konuda denetimleri çok sert ve çok emin adımlarla yapıyoruz. Bizim yaptığımız her denetimde, bulduğumuz her aksaklığın düzeltilmesinde, hem mevcut hizmet sunucularının eğitici bir noktası olsun hem de bizim sunduğumuz sağlık hizmetinin de takibi yapılmış olsun istiyoruz. Sunduğumuz sağlık hizmetinin devamlılığı için bu denetimlerin sonucunda idari ve adli süreçleri birebir takip ediyoruz. İstanbul'da 2024 yılında özel sağlık kuruluşlarına yaptığımız denetimlerde 70 milyon liradan fazla ceza kesmiş durumdayız. Bu cezaların 27 milyon lirası yoğun bakımlar özelinde."

"Denetimimizin kalitesini arttırmak için 'çift kör' uygulamaları yapıyoruz"

Doç. Dr. Güner, denetimlerde asıl amaçlarının ceza vermek değil, kentte sunulan sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti.

İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olma yolunda ilerlediğini kaydeden Güner, kentin Türkiye'nin sağlık hizmetini büyük oranda karşıladığını vurguladı.

Güner, vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda içlerinin rahat olmasını isteyerek, "En ufak bir olumsuzlukta vatandaşımızın bize şifahen olsun, bizim kendi denetimlerimizde olsun veya CİMER üzerinden her türlü şikayetleri, her türlü geri bildirimleri değerlendiriyoruz." dedi.

Özel sağlık kuruluşlarına yapılan denetimlerde, mevcut denetimin de kalitesini artırmak için "çift kör" uygulamaları yaptıklarının altını çizen Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımızın İstanbul'daki müdürlüğü zamanından başlayan bir uygulama bu. Şu anda İstanbul'da bir denetim yapıldığında, toplu büyük denetimler yapıyoruz ve bütün sağlık hizmeti sunucularına aynı anda denetim yapmak istiyoruz. Çift kör uygulamasında hem denetlenenin haberi yok hem de denetleyenin hangi kurumu gidip denetleyeceğinden haberi yok. Denetlenecek yerler kapalı zarfta, şifreli mesajlarla beraber bizim denetim ekiplerimize iletiliyor."

Doç. Dr. Güner, denetimlerde sadece niceliğe değil niteliğe de çok dikkat ettiklerini ifade ederek, "Çünkü bizim sunduğumuz hizmetin yüksek kalitede, düzgün ve vatandaşımızın sağlığına dokunur bir şekilde olması bizim için çok önemli." diye konuştu.