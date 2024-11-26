İstanbul'da Sağlık Turizminde 399 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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İstanbul'da Sağlık Turizminde 399 Bin Ziyaretçi

İstanbul'a 10 ayda 399 bin sağlık turisti geldi, 201 farklı ülkeden hastalar sağlık hizmeti aldı.

26.11.2024 11:47
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kente sağlık turizmi kapsamında 10 ayda 399 bin turistin geldiğini söyledi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizmini çok önemsediklerini belirterek, Türkiye'de sunulan yüksek akademik hizmetinin büyük bir kısmının İstanbul'dan karşılandığını söyledi.

Kentin sağlık turizminde sunduğu hizmetten dolayı dünyada ilgi gördüğünü ifade eden Güner, İstanbul'a sağlık turizm için Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu gibi farklı bölgelerden çok sayıda kişinin geldiğini vurguladı.

Doç. Dr. Güner, Türkiye ve İstanbul'da sağlık turizmi konusunda kaliteli hizmet sunulduğunu dile getirerek, bu hizmetle Türk ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

İstanbul'da 53 kamu, 158 özel ile 16 üniversite olmak üzere toplam 227 hastane bulunduğunu aktaran Güner, "Bunun dışında ağız diş sağlığı alanında hizmet veren 4 bin 460 sağlık tesisi, hastane, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane, eczane gibi sağlık hizmeti sunan toplam 21 bin 655 sağlık tesisi mevcut." dedi.

Doç. Dr. Güner, yurt dışından birçok hastanın farklı konular için İstanbul'a geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a en çok plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, cildiye branşlarının yanı sıra onkoloji kardiyoloji, ortopedi, kulak, burun, boğaz gibi branşlarda oldukça yoğun sağlık hizmeti sunuluyor. İstanbul'da bu yılın ilk 10 ayında 399 bin turist sağlık hizmetlerimizden faydalandı. Kentte, sağlık turizmi kapsamında bu dönemde 700 bin kez hizmet verdik. İstanbul'da yüksek akademik hizmet sunuyoruz ve herkes bundan memnun. Bu sistemdeki yüksek akademik hizmetin devamlılığını önemsiyoruz. İstanbul kamusu, özeli, üniversiteleriyle beraber büyük bir sağlık hizmeti sunuyor ve bu yüksek kaliteli hizmeti de biz yurt dışına ihraç ederek, Türk ekonomisine büyük bir katkıda bulunuyoruz."

201 farklı ülkeden hasta geliyor

Güner, İstanbul'a yılın 10 ayında 201 farklı ülkeden sağlık turizmi kapsamında hasta geldiğini ve bunların büyük kısmını Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu anlattı.

Avrupa'da sunulan sağlık hizmetiyle Türkiye'de sunulan sağlık hizmeti arasında hem akademik hem de ekonomik olarak büyük fark olduğuna işaret eden Güner, İstanbul'da şifaya ve tedaviye yönelik büyük hizmet sunulduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Güner, sağlık turizminin günden güne büyümeye devam ettiğini belirterek, "Günden güne sağlık turizmindeki bizim payımız artıyor. Bunu ülke ekonomisi açısından da çok önemli olarak değerlendiriyoruz, Sağlık Bakanlığı olarak bunu destekliyoruz. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü döneminden itibaren yüksek denetim mekanizması ve kalitenin yüksek kalmasıyla ilgili çabalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hedef 100 milyar doları aşmak

Sağlık turizmini geliştirmek ve yüksek kaliteyi korumak için çalışmalarının sürdüğünü, amaçlarının ilerleyen tarihte mevcut pazar payını artırarak 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu kaydeden Güner, bunun Türk ekonomisi için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağlık Turizminde 399 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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