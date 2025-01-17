İstanbul\'da Sahte İçki Faciası

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(ANKARA) - İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün de 4 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün 4 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içki tüketimine bağlı hastaneye başvuran 46 hastanın tedavisi devam ederken 8 kişi taburcu edildi.

Yılbaşından bu yana İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.