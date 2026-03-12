İstanbul'da Sahte İkamet Belgesi Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Sahte İkamet Belgesi Operasyonu

12.03.2026 10:47
İstanbul'da sahte belgelerle ikamet izni almak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelerek ikamet izni başvurusu yapanların sahte banka hesap dökümü ve belgelerle müracaatta bulunulduğunu tespit eden ekipler, bunları hazırlayan, temin eden ve düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık verdiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ?ikamet ve çalışma izni alabilmek için oluşturulan sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişi ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

