İstanbul'da Sahte İkamet Belgesi Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

İkamet izni başvurularında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz temin edildiği tespit edildi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar ve incelemeler sonucunda söz konusu belgelerin sahte olduğu belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan usulsüz temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacağı öğrenildi.