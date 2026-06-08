İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

08.06.2026 09:39
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İstanbul, birçok etkinlikle sanat tutkunlarını bir araya getiriyor; opera, tiyatro ve sergilerle dolu.

İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi sergilenecek. Eser 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk oyuncular Alpay Kaya ve Sermet Yeşil'in rol aldığı "Tavşan İmparatorluğu" filmi AKM Yeşilçam Sineması'nda 9-11 Haziran'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Dünyaca ünlü Svetlana Antipova Klasik Dans Okulu ve Stüdyosunun sahnelediği "Kırmızı Başlıklı Kız" balesi, 13 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda izleyicilerle buluşacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde, minik sanatseverler için çeşitli atölyeler düzenlenecek. Bu kapsamda 7-11 yaş grubu için duygusal farkındalık ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Tuba Karabey Özkök yürütücülüğündeki "Duygular Tiyatrosu", takım çalışması, problem çözme ve hayal gücünü doğaçlama yoluyla destekleyen "Gizemli Ada" ve 4-6 yaş grubu için ince motor ve yaratıcı düşünme becerilerini geleneksel tekniklerle geliştiren Emine Uğur yürütücülüğünde "Ebru Atölyesi" gerçekleştirilecek.

BKM ve Kabare Dada Ortak yapımı, Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin'in rol aldığı "Drakula" oyunu Zorlu PSM Turkcell Sahne'de, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı ve Hira Tekindor'un yönettiği "Toz" oyunu ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde 13 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Konserler

"Aurora" konseri 8 Haziran, "Deyişler & Semahlar-Senfonik" konseri 11 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Rock müziğinin efsane isimlerinden Alice Cooper, Yüzdeyüz Metal'in katkılarıyla 13 Haziran'da Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak.

Grup Zakkum sevilen şarkılarından oluşan bir seçkiyle 12 Haziran'da Kartal Beyrut Performans'ta müzikseverle bir araya gelecek.

Sevda Deniz Karali'nin "Sakin Konser"i, 12 Haziran'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de gerçekleştirilecek.

Sergiler

Pera Müzesi, "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında, 11 Haziran'da "Osmanlı Modernleşmesinin Estetik Hafızası Halil Paşa'nın Sanatı ve Dönemin Sanat Ortamı" başlıklı konferansa ev sahipliği yapacak.

Bilgili Sanat'ın destekleriyle düzenlenen Akaretler Art Project'in ikinci edisyonu, Akaretler Sıraevler'de 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfının (ÇAGEV), yaklaşık üç yıldır yürüttüğü "Sanatla İyileşiyoruz" projesi kapsamında hazırlanan resim sergisi, 21 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunu içeren "Zamana Adanmış Sözler" sergisi, 22 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Garanti BBVA, 80 yıllık hafızasını dijital bir deneyim olarak sunduğu "80 Yıldır Yarınlardayız" sergisi, 30 Eylül'e kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Hz. Muhammed'e duyulan sevginin sanat ve kolektif hafızadaki izlerini yansıtan "Bereket Dairesi" sergisi, YediHilal Derneği ile Vakıf Katılım işbirliğiyle 21 Haziran'a kadar Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde görülebilecek.

Siyer Vakfı tarafından hazırlanan ve Hz. Muhammed'in hayatını dioramalarla anlatan çalışmalar, vakfın Eyüpsultan'daki binasında, Türkçe, Arapça ve İngilizce seçenekleriyle izlenebilecek.

İBB ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) ortaklığında hayata geçirilen "Bir Yaka, İki Hikaye: Süleymaniye ve Zeyrek, Dünya Mirası Alanlarında Yaşam" başlıklı sergi, 20 Eylül'e kadar Metrohan'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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