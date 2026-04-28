İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta: Tiyatro, Opera, Konser ve Sergiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta: Tiyatro, Opera, Konser ve Sergiler

28.04.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Tiyatrosu ve İBB Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra opera, konser ve sergilerle dolu bir hafta sanatseverleri bekliyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 28 Nisan-2 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Friedrich Dürrenmatt'ın 'Büyük Romulus' oyununu sahneleyecek. Eugene Ionesco'nun 'Gergedanlar' oyunu 2-3 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Murat Taşkent'in yazıp yönettiği 'Muallak' 1-2 Mayıs'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de.

İBB Şehir Tiyatroları'nda sezon 2 Mayıs'ta sona eriyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 'Fosforlu Cevriye', Müze Gazhane'de 'İkinci Perdenin Başı' ve 'Öylece Durur Zaman' sahnelenecek. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Cadı Kazanı', Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 'Haramiler', Ümraniye Sahnesi'nde 'Bir Ziyaret', Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 'Ben Medea Değilim' 29-30 Nisan ve 2 Mayıs'ta. FSM Kültür Sanat Merkezi'nde 2 Mayıs'ta 'Maviydi Bisikletim'.

AKM'de Richard Wagner'in 'Uçan Hollandalı' operası 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta, Güldiyar Tanrıdağlı ve İskender Pala'nın 'Edusa' operası 30 Nisan'da sahnelenecek. John Steinbeck'ten uyarlanan 'Fareler ve İnsanlar' 30 Nisan'da Zorlu PSM'de.

Konserlerde Bekir Sıdkı Sezgin anma konseri 28 Nisan'da AKM'de, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü konseri 30 Nisan'da AKM'de, Anıl Şallıel'in Balkan Sessions 'Underground Hıdırellez' konseri 2 Mayıs'ta AKM'de, Hisar Genç Filarmoni Orkestrası 30. yıl konseri 29 Nisan'da Zorlu PSM'de, İtalyan tenor Luca Minnelli 30 Nisan'da Zorlu PSM'de.

İstanbul Modern'de 'Tasarım Diyalogları' atölyesi 29-30 Nisan'da. Galataport Müzeverse'de 'Son Kale: Orta Çağ'ın Keşfi' deneyimi yarın, 29 ve 30 Nisan'da. KÜME'nin ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi Karaköy Palas'ta 17 Haziran'a kadar. 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar. 'Ustanın İzinde: Yama Yama' sergisi Birlik Vakfı'nda 1 Mayıs'a kadar. Siyer Vakfı'nda Hz. Muhammed'in hayatını anlatan dioramalar. 'Panorama: Hayaller ve Yerler' İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar. 'Barajdan Sızanlar' Salt Beyoğlu'nda 23 Ağustos'a kadar. Mehmet Ali Doğan'ın 'Zamana Karşı Tezler' sergisi 7 Haziran'a kadar.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta: Tiyatro, Opera, Konser ve Sergiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:02:54. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta: Tiyatro, Opera, Konser ve Sergiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.