İstanbul'da Sanat Haftası - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Haftası

İstanbul, 8-13 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle sanatseverleri ağırlıyor.

07.10.2024 13:47
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 8-12 Ekim'de "Lysistrata", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Picasso", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Parmak" oyunları sahnelenecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Ebedi Barış", Garibaldi Sahnesi'nde ise "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunları, 8-13 Ekim'de sahneye taşınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 9-12 Ekim'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Godot Geldi", Ümraniye Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi" ve Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Anadolu Ateşi" ve "Bizim Renklerimiz" dans gösterileri, 9-10 Ekim'de "Carmina Burana" balesi, 10 Ekim'de "Ahududu" oyunu ve 12 Ekim'de "Uçan Hollandalı" operası izlenebilecek.

AKM Yeşilçam Sineması'nda bugünden itibaren 11 Ekim'e kadar, Jerzy Skolimowski'nin yönettiği "Ai", 11-13 Ekim'de ise "En Güzel Pastam" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de 11 Ekim'de "Misery", 12 Ekim'de ise "Aşk Biter mi?" oyunları sahnelenecek.

Konserler

AKM'de 11 Ekim'de "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında 'Sezon Açılış Konseri'" ve "Asitane Meşkleri", 13 Ekim'de de "Bezm-i Sefa" konseri gerçekleştirilecek.

Zorlu PSM'de 10 Ekim'de Küba'lı piyanist Harold Lopez Nussa konseri ile Borusan Filarmoni Orkestrasının "Bifo Açılış Konseri" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün, An Epic Symphony ve Mustafa Sandal, yarın Hande Yener, 9 Ekim'de Mabel Matiz, 10 Ekim'de Kenan Doğulu, 11 Ekim'de Melike Şahin, 12 Ekim'de de Seal konser verecek.

Sergiler

AKM'de İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergileri ziyaret edilebilir. "Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar" sergisi de 13 Ekim'de ziyarete açılacak.

Ressam Alaattin Akbulut'un doğa ve manzara soyutlamalı kompozisyonlarından oluşturduğu "Voyage II" resim sergisi, The Best Art Gallery'de görülebiliyor.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Sanatçılar Ahmet Rüstem, Hakan Sorar ve Cansu Sönmez'in yapay zeka ile model, ses ve görüntülerle ürettikleri "Kıyının Getirdikleri" sergisi MeshRu İstanbul'da sanatseverlere sunuluyor.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında" (Between Worlds) sergisi İstanbul Modern'de ziyaret edilebilir.

İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan "İstanbul'un Sanatkar Din Görevlileri" sergisi, 10 Ekim'e kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilir.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda ziyarete açık olacak.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Haftası - Son Dakika

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