İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nde Başkanlık Katı Tartışması

İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'ni CHP adayı Alper Yeğin yüzde 9 fark atarak AKP'li rakibi Şeyma Döğücü'nün önünde bitirdi ve göreve başladı. Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan da tebrik ziyareti sırasında edindiği ve belediyede 6 bin metrekarelik bir başkanlık katı bulunduğuna ilişkin bilgiyi paylaştı. Sancaktepe'nin yeni başkanı Alper Yeğin, şatafatlı katla ilgili bilgiyi doğruladı ancak bir önceki başkan İsmail Erdem döneminde tasarlandığını belirterek, "Önceki başkan lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" dedi.
6 BİN METREKARELİK BAŞKANLIK KATI TARTIŞMASI
Şatafatlı başkanlık katı tartışmasıyla ilgili ilk bilgiyi siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, TV yayınları sırasında paylaştı. Özkan, "AKP'nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin'i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi (lüks banyo), yemek odası, 200 m2 mutfak var" şeklinde bilgiler verdi.
Bu bilgileri eski başkan Şeyma Döğücü, "iftira" olarak niteleyip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istedi. Bir önceki belediye başkanı İsmail Erdem ise 2017 yılında yapılan katta, 'başkanlık makamı, toplantı-yönetim odası, halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, başkanlık danışman birim odaları, mescid ve 20 metrekare mutfak olduğunu açıkladı.
"LÜKS VE BATIRILAN BİR BELEDİYENİN HİKAYESİNİ YAKIN ZAMANDA PAYLAŞACAĞIM"
Haberlerle ilgili son açıklamayı ise Sancaktepe'de başkanlığı en yakın rakibi Şeyma Döğücü'nün yüzde 9 önünde bitiren CHP'li Alper Yeğin yaptı. "Lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" notuyla sosyal medyadan bir açıklama yapan Yeğin şunları yazdı:
"Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar..."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nde Başkanlık Katı Tartışması - Son Dakika
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