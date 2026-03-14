İstanbul\'da şehit aileleri iftarda bir araya geldi

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından şehit aileleri ve yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen programa, şehit aileleri ve yakınları ile eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçılar katıldı.

Bağış, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hiçbir şehit yakınını yalnız bırakmadıklarını, asla bırakmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede huzursuzluk, çekişme ve savaşların devam ettiğini belirten Bağış, "Bizler bu akşam burada huzur içinde bu iftarı gerçekleştirebiliyorsak, bu ülkemizin emin ellerde olmasından ve bugün burada emanetlerini ağırladığımız şehitlerimizin vatan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Onlara ne kadar şükranlarımızı arz etsek, ne kadar rahmet okusak azdır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Bağış, "İnşallah Terörsüz Türkiye projesiyle Türkiye'yi daha aydınlık, daha güçlü günler bekliyor ama bunun için bizim milletçe bir ve beraber olmamız lazım." ifadesini kullandı."

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, 2017 yılında şehit çocuklarının yarım kalan hayallerini tamamlamak niyetiyle yola çıktıklarını söyledi.

Toplumun tüm kesimleri tarafından hayırla anılan bir sivil toplum kuruluşu olmak için çabaladıklarını vurgulayan Kaya, "Şehitlerimizin emanetleri olan çocuklarımızın hayat mücadelesinde yol arkadaşı olmak, her anlarında sadece şefkatle değil gururla yanlarında yer almak, eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlarda yenilikçi projeler geliştirerek hayallerine giden yolda kolaylaştırıcı olmak istiyoruz. Çünkü bizim davamız bir yardım faaliyeti değil, tamamen vefa meselesi." diye konuştu.