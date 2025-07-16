İstanbul\'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi

İstanbul'da şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen gemi turunda, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gaziler için "15 Temmuz Gemi Turu Etkinliği" düzenledi.

Etkinlik kapsamında Üsküdar'dan kalkan gemideki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sultangazi Huzurevi korosu da programda müzik dinletisi sundu.

Burada konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, şehitlere rahmet dileyerek, "15 Temmuz, üzerinden yıllar geçse de asla unutamayacağımız bir gün. Üzerinden yıllar geçti ancak biz o gün aziz milletimizin onurlu duruşunu, iman gücünü ve vatan aşkını asla unutmayacağız. Bugün bu sofrada bir araya gelmemiz de o karanlık geceye karşı onurlu duruşun, birlik ve beraberliğin bir yansıması aslında." diye konuştu.

Çetin, 15 Temmuz gecesi aziz milletin destan yazdığını, vatanına, milletine sahip çıktığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla istikbaline sahip çıkmak isteyen, bu uğurda canlarını seve seve feda edecek milyonlarca insan sokaklara koştu. Bu hain darbe girişimi aziz milletimiz sayesinde bertaraf edildi. Rabb'im bir daha 15 Temmuzları bizlere göstermesin, buna benzer bir tehlike ve hain bir girişimde milletimiz dün olduğu gibi bugün de bunun karşısında duracaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazlı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ekşi de katıldı.