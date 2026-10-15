İstanbul\'da selde mahsur kalan 759 vatandaşı 7 Sahil Güvenlik dalış timi kurtardı

İSTANBUL'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 dalış timinin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "14-15 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul ili Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel neticesinde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla İl Afet Koordinasyon Kurulu koordinesinde icra edilen kurtarma çalışmaları kapsamında görevlendirilen 7 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21, DEGAK-24) tarafından bölgede mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir. Halihazırda kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.