İbb Spor İstanbul'dan Sevgililer Günü'ne Özel "Aşkın En Güzel Pisti" Etkinliği..."Çok Romantik Olmuş, Bizim İçin Daha Anlamlı Bir Gün Oldu"

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen "Aşkın En Güzel Pisti" etkinliğinde, çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü buz pistinde paten yaparak kutladı.

İBB'nin 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği etkinlik, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte çiftler, Silivrikapı Buz Pisti'nde bir araya geldi.

3 seansta yaklaşık 90 çift piste çıktı

Etkinliğe katılan 18 yaş ve üzeri yaklaşık 90 çift, kask, dizlik ve dirsekliklerini takarak patenlerini giydi ve buz pistine çıktı. Çiftler, 3 ayrı seansta el ele buz pateni yaptı. Romantik müzikler eşliğinde yapılan paten etkinliğinde, Sevgililer Günü romantik müzikler eşliğinde buz pateni yaparak geçti.

Canlı keman performansı sürpriz oldu

Programda sürpriz olarak, buz pistinde canlı keman performansı gerçekleştirildi. Romantik müzikler, etkinliğe katılan çiftlere eşlik etti. Katılımcılar, romantik olduğu kadar sıra dışı bir Sevgililer Günü yaşadıklarını belirterek, organizasyonun gelecek yıllarda da sürdürülmesini istedi.

"Gelin deneyin derim"

Etkinliğe katılan Ceren Mete, "Teşekkür ederiz böyle bir organizasyon olduğu için. Biz buzda kaymaya çok alışkın değiliz ama bir iki deneyimimiz oldu. Yine de ilk gelenlere dikkat ettiğimde hemen bir seansta kenarlardan uzaklaşanlar, ortalara doğru kaymaya başlayanlar oldu. Çok zor değil bence. Çok kolay da değil. Fakat bence gelin deneyin derim" diye konuşurken, arkadaşı Cem Odabaşı da "Ben onun sayesinde cesaretlendim. Çok güzeldi. Çok eğlenceli" dedi.

"Çok romantik olmuş, bizim için daha anlamlı bir gün oldu"

Çağla Başpınar, "Çok sevdiğim bir hobi buz pateni yapmak. Bu tesisi de çok seviyoruz ve ambiyans o kadar hoş ki, çok romantik olmuş cidden. Daha anlamlı bir gün oldu bizim için" derken; arkadaşı Cem Güzelel ise "Ben ilk defa geliyorum böyle bir yere. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ortağım da çok güzel. Güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.