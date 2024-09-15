İstanbul'da Şiddetli Sağanak Yağış

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Leyla YILDIZ - Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ - Şevval CİNDİR - Baran AKKAYA - Mustafa Mert KARACA/ İSTANBUL, İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Fatih, Beyoğlu, Bağcılar ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ve 0-3 karayolu Bağcılar mevkiinde göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.