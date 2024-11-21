İstanbul\'da Şiddetli Yağmur ve Lodos Trafiği Felç Etti

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(İSTANBUL) Önce lodosun, ardından da şiddetli yağmurun etkili olduğu İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'nin Anadolu yönünün bir araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapanmasının da etkisiyle artan trafik İBB haritasına göre yüzde 90'lara ulaştı.

İstanbul ve çevresinde gece yarısından sonra başlayan, sabah şiddetini artıran lodos özellikle hava ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarına yönlendirildi. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından olan Dubai-İstanbul seferini yapan Airbus A380 tipi Emirates Havayolları uçağı Atina'ya indi. Uçak lodosun etkisini yitirmesinin ardından Atina'dan İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış da aralıklarla kent genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinde ise hem Avrupa hem Anadolu yakasında trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik haritasında yoğunluk yüzde 90'ları gördü. Yoğunluğun artmasına Avrasya Tüneli'nin Anadolu yönünün bir araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalmasının da etkisiyle artan trafikte yurttaşlar saatlerini trafikte geçirdi.