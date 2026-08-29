İstanbul'da Silah Operasyonu: 120 Tabanca Ele Geçirildi, 3 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Silah Operasyonu: 120 Tabanca Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silah sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gece saat 03.00 sıralarında, silah sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen araç Kurtköy Gişeleri'nde durduruldu. Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirildi.

Yapılan incelemede, bu aracın silahların taşındığı araca öncülük ettiği belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, silah sevkiyatını gerçekleştiren aracı Pendik'teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti.

Düzenlenen operasyonda araç sürücüsü S.E. yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Silah Operasyonu: 120 Tabanca Ele Geçirildi, 3 Gözaltı - Son Dakika

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