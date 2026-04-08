İstanbul'da Silahlı Saldırı, Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki saldırı sonrası Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgedeki silahlı saldırının ardından Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan Yunus Emre Sarban ölü ele geçirilirken, kardeş oldukları öğrenilen Onur Ç. ve Enes Ç. yaralı olarak yakalandı. Olayda 2 polis memuru da hafif yaralandı.

ARAÇ DİLOVASI'NDAN KİRALANDI

Saldırganların olay yerine gelirken kullandıkları aracın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı belirlendi. Onur Ç. adına 5 bin 300 TL karşılığında kiralanan 41 AIC 024 plakalı beyaz aracın 3 Nisan'da kiralandığı, kiralama süresinin daha sonra bir gün uzatıldığı tespit edildi.

KOCAELİ'DE ŞAFAK BASKINLARI

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa Kocaeli'de gerçekleştirdiği şafak baskınlarında 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Kocaeli, Saldırı, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:43:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.