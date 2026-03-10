İstanbul'da 'Simsar' Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da 'Simsar' Operasyonu: 25 Gözaltı

10.03.2026 11:28
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hastalara fazla reçete yazan 25 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi çevresinde 'simsar' operasyonu düzenlendi, 25 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ya fatura edilen ilaçları müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin ederek el altından üçüncü şahıslara sattıkları ve Kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başlatmış olduğu ilimiz merkezli toplam (2) ilde (İstanbul, Tokat) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 25 kişilik simsar grubu gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevresinde bazı çalışanlarla ortak hareket ederek, hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ederek, piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ettikleri ve anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemlerden komisyon aldıkları iddialarıyla bir operasyon düzenlendiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 kişi gözaltına alındı. Açıklama şöyle:

İstanbul ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Suç İşlemek Amacı İle"

Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan projeli çalışmada; liderliğini İ.G'ün yöneticiliğini C.K ve D.K isimli şahısların yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yerleşerek veri giriş elemanlarının da içinde bulunduğu simsar bir yapılanma oluşturdukları; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde örgüt faaliyeti çerçevesinde bazı çalışanlarla müşterek hareket ederek, hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanları gibi davranarak hastalara işlemlerinde yardımcı oldukları,

bazı hastane çalışanlarını kullanarak bu hastalara piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ettikleri ve anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri bu işlemlerden komisyon aldıkları, hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ya

fatura edilen ilaçları müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin ederek el altından üçüncü şahıslara sattıkları ve Kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu ilimiz merkezli toplam (2) ilde (İstanbul, Tokat) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 25 kişilik simsar grubu gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler Fatih'te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

