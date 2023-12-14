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İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da TikTok ve Twitter üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve pornografik videolar paylaşan 5'i kadın 6 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 2'si serbest bırakıldı.

İstanbul\'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:16
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Twitter, Gözaltı, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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