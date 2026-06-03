İstanbul'da Spor Salonu Dolandırıcılığı - Son Dakika
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İstanbul'da Spor Salonu Dolandırıcılığı

İstanbul\'da Spor Salonu Dolandırıcılığı
03.06.2026 19:46
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Spor salonunda usulsüzlük yaparak 4.4 milyon lira kazanan 8 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda kişi kapasitesinin üzerinde kayıt oluşturup ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 400 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirketi çalışanlarının usulsüz yollarla gelir elde ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanırken, giderlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mali kayıtlar ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Soruşturmada, şüphelilerin spor salonuna kayıt işlemleri sırasında ödeme yöntemi olarak kullanılan sistemdeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını tanımladıkları ve müşterilerden alınan ödemeleri bu hesaplara yönlendirdikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 400 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Hesap hareketlerinde yoğun para akışı bulunan şüphelileri belirleyen polis, aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, birinin de daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü hakkında ev hapsi uygulanmak üzere toplam 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Spor Salonu Dolandırıcılığı - Son Dakika

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