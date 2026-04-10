10 Nisan 2026'da İstanbul'da Su Kesintileri: 3 İlçe Etkilenecek

10 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi gerçekleşecek. İSKİ'nin açıklamasına göre, hayati sınıra sadece yüzde 0,49'luk pay kaldı. Kesintiler, şebeke arızaları nedeniyle Beyoğlu, Pendik ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olacak.

Beyoğlu'nda Hacı Ahmet Mahallesi ve Hacı Hüsrev-İstiklal Mahallesi'nde saat 09:44 ile 13:30 arasında tahmini 3 saat 46 dakika sürecek kesinti yaşanacak. Pendik'te Şeyhli Mahallesi'nde saat 10:41 ile 13:30 arasında tahmini 2 saat 49 dakika, Küçükçekmece'de Halkalı Merkez Mahallesi'nde ise saat 10:15 ile 15:00 arasında tahmini 4 saat 45 dakika sürecek kesinti planlanıyor. Tüm kesintilerin sebebi 100 mm çaplı şebeke hattı arızaları olarak belirtildi.

Diğer ilçelerde ise 10 Nisan 2026 tarihinde planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Haberde ayrıca İstanbul'da 28 ilçede 74 mahallede elektrik kesintisi olduğu da belirtiliyor.