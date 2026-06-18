İstanbul'da Suç Çetelerine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Çetelerine Operasyon

İstanbul\'da Suç Çetelerine Operasyon
18.06.2026 15:55
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İstanbul'da motosikletli suç çetelerine yönelik operasyonda 156 şüpheli gözaltına alındı, 123 tutuklandı.

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, Can Polat cinayetiyle bağlantılı bir şüphelinin evinden alınan silah ile araç kiralama şirketine düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirlenen silahlar ele geçirildi. Emniyette sergilenen silahlarla birlikte 156 şüpheli gözaltına alınırken, 123 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişiler ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme suçlarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 15 Mayıs-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar'ın yanı sıra İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da çok sayıda adrese operasyonlar düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda, İzmir'de Polat çiftinin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürüldüğü olayla bağlantılı kişilerin adreslerinden alınan ve araç kiralama şirketinin genel müdürlük binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda kullanıldığı tespit edilen silahlar da ele geçirildi. 48 ayrı olaya karıştığı belirlenen 156 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 motosiklet, 7 kask ile çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 28'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 123 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mühimmat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Silahlar arasında yer alan kalaşnikofların araç kiralama şirketinin genel müdürlüğüne yapılan saldırıda kullanıldığı, 'Utaş' marka silahın ise Can Polat'ı öldüren şüphelinin ev arkadaşının evinden alınan silah olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin sergide şüphelilerin eylem sırasında taktıkları kar maskesini ise bir topa geçirdiği görüldü.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Çetelerine Operasyon - Son Dakika

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