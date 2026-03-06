İstanbul'da Suç Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Suç Operasyonu: 10 Gözaltı

06.03.2026 09:39
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 22 Ocak'ta Bağcılar ve 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahiplerine yönelik tehdit ile 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama olaylarına karışan zanlıların adresleri belirlendi.

Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

