İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Gözaltı

İstanbul\'da Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 7 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 SKM, tehdit' suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de facianın eşiğinden dönüldü Rize'de facianın eşiğinden dönüldü
Aile ziyaretinde acı son: Genç hemşirenin kahreden ölümü Aile ziyaretinde acı son: Genç hemşirenin kahreden ölümü
3 bin 711 metrede Verçenik Dağı’nda yaralı dağcıyı kurtarma operasyonu 3 bin 711 metrede Verçenik Dağı'nda yaralı dağcıyı kurtarma operasyonu
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Komşudaki eylem sınır kapılarını durdurdu: Giriş-çıkışlar sınırlandırıldı Komşudaki eylem sınır kapılarını durdurdu: Giriş-çıkışlar sınırlandırıldı
Jeff Bezos’un kızı kuyruğu atladı Görüntü kısa sürede gündem oldu Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

08:13
Amedspor’dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban
Amedspor'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban
08:06
3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi İşte yeni motorin fiyatı
3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi! İşte yeni motorin fiyatı
07:53
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
07:45
Kaş’ta orman yangını Havadan ve karadan müdahale başladı
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
07:38
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası
07:21
İran’da infaz dalgası sürüyor Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 08:37:36. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.